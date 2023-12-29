«Внешнеполитический сдвиг»: у Байдена появился противник в США Социолог Янг: молодые американцы запустят сдвиг во внешней политике США

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Скоро в США может произойти мощный сдвиг внешнеполитического курса из-за взглядов молодых жителей страны, которые выступают против действий главы государства Джо Байдена на Украине, заявил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг в статье для американского издания Hill. По мнению аналитика, старшее поколение американцев отличается идеалистичной и даже наивной верой в исключительность Штатов, в то время как молодежь куда более прагматична и готова к сотрудничеству.

Молодые американцы хотят иной внешней политики. Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права, — отметил Янг.

Аналитик привел данные, согласно которым, всего за десять последних лет число американцев, считающих США великой страной и верящих в ее исключительность, уменьшилось с 86% до 58%. Кроме того, лишь 37% молодых граждан одобряют политику Байдена на Украине.

Ранее более половины избирателей в США заявили, что политика действующего президента Джо Байдена негативно отразилась на их жизни. Политический курс нынешнего американского лидера назвали вредоносным 53% опрошенных. О том, что им навредила политика бывшего президента Соединенных Штатов, заявили 37% опрошенных. В то же время «около половины» участников опроса поддержали решения, которые принимались при власти его предшественника Дональда Трампа.