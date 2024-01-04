ВМС Британии сообщили о попытке абордажа в Красном море

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В 852 км к востоку от порта Эйль в Сомали произошла попытка абордажа, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Соединенного Королевства. В связи с этим представители организации порекомендовали судам в акватории Красного моря проявлять осторожность.

UKMTO получил информацию об инциденте в 460 морских милях к востоку от Эйля, Сомали. Власти ведут расследование. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности, — сообщил Центр координации в соцсети Twitter (X).

Ранее стало известно, что стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла из-за атак на корабли в Красном море со стороны йеменских хуситов. Об этом свидетельствуют данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Прирост цен на услуги превысил отметку в 100%. Стоимость доставки 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу выросла вдвое и составляет $4000.

2 января йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море. Снаряды цели не достигли. С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов.