ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ВМС Болгарии обнаружили на пляже возле города Созополя воздушный шар от зенитной ракеты, сообщает Министерство обороны страны. Изначально объект приняли за мину.

Специализированная группа из состава военно-морской базы Бургас была задействована сегодня, 25 сентября, в 17:50 после сообщения о сером объекте круглой формы, напоминающем мину, замеченном в морских водах на пляже города Созополя, напротив комплекса «Св. Фома». Сигнал поступил на телефон 112. На месте военнослужащие обнаружили, что это был воздушный шар от зенитной ракеты, — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что спустя полчаса после получения сообщения предмет был изъят и доставлен на хранение на военно-морскую базу.

17 сентября в Болгарии на побережье Черного моря обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Неизвестно, как дрон оказался на берегу — упал ли он с неба или был выброшен на берег. На опубликованных в Сети кадрах видно, что БПЛА переносил с собой 82-мм мину.

Ранее Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.