https://static.news.ru/photo/2737d3c6-d7ad-11e9-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Archeomodena

Учёные Болонского университета изучили скелеты двух человек, которых обнаружили держащимися за руки на старом итальянском кладбище. Экспертам удалось выяснить, что тела «влюблённых из Модены» принадлежали мужчинам.

Специалисты провели анализ белка из зубной эмали, передаёт Nature . Они предположили, что вместе были захоронены родственники, друзья или соратники по бою. Версию о гомосексуальности пары исследователи считают маловероятной, так как во времена захоронения в обществе были строгие ограничения.

Ранее News.ru писал, что американские археологи провели исследования самого загадочного скелета Новой Англии. Учёные выяснили, что останки после погребения перезахоронили, сложив все кости у грудной клетки. Подобный ритуал свидетельствовал о том, что при жизни умершего считали вампиром.