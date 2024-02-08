В Евросоюзе рассказали, чего ждут от Трампа Вloomberg: ЕС ожидает начала торговой войны при победе Трампа на выборах

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае победы на американских президентских выборах в ноябре экс-президент США Дональд Трамп начнет экономическое давление на Евросоюз (ЕС), считают в объединении, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) уже начала изучать возможные последствия возвращения Трампа и ответные меры.

По сведениям чиновников, многие государства ЕС ожидают введения карательных торговых мер. Речь идет об установлении минимального тарифа в размере 10% и контрмерах против европейских налогов на цифровые услуги.

В январе Трамп обсуждал с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания. Это может привести к «глобальной торговой войне», считают аналитики.

Ранее Трамп дал понять, что в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь собирается закрыть границу страны. Кроме того, политик планирует организовать массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Также Трамп предсказал теракты в Штатах из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. По его мнению, вероятность террористических атак в стране достигла 100%, а нынешняя ситуация на южной границе США находится «в худшем состоянии» за всю историю Америки.