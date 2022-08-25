Власти Запорожья заявили, что Киев может сорвать визит МАГАТЭ на АЭС Член ВГА Рогов: в Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре

Киевские власти могут сорвать визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, такие опасения выразил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Украина может совершить провокацию.

В МАГАТЭ говорили, что они готовы приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, веры нет, — сказал Рогов.

Ранее стало известно, что делегация Международного агентства по атомной энергии хочет посетить Запорожскую АЭС ​​до 5 сентября. До начала спецоперации РФ МАГАТЭ планировало 5 сентября направить экспертов на станцию для проведения первой за 16 лет оценки ее безопасности. Миссия должна была продлиться две недели.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Украинский лидер Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.