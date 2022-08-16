Вооруженные силы Украины начали артиллерийский обстрел жилых кварталов Энергодара, сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, удары наносятся вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Боевики ВСУ ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов, написал Рогов.

Он добавил, что обстрел продолжается на протяжении нескольких часов. Рогов не исключил, что целью ВСУ является провокация ВС России на ответный огонь по Никополю и Марганцу, где в настоящее время находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы.

Экстренные службы занимаются сбором сведений о пострадавших. Специалисты также оценят ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре.

Энергодар за последние дни неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Недавно сообщалось, что ракетами обстреляли один из жилых районов города. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.