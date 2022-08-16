Власти Запорожья: ВСУ начали артобстрел жилых районов Энергодара Член ВГА Роговов: ВСУ начали артиллерийский обстрел жилых кварталов Энергодара

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины начали артиллерийский обстрел жилых кварталов Энергодара, сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, удары наносятся вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Боевики ВСУ ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов, — написал Рогов.

Он добавил, что обстрел продолжается на протяжении нескольких часов. Рогов не исключил, что целью ВСУ является провокация ВС России на ответный огонь по Никополю и Марганцу, где в настоящее время находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы.

Экстренные службы занимаются сбором сведений о пострадавших. Специалисты также оценят ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре.

Энергодар за последние дни неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Недавно сообщалось, что ракетами обстреляли один из жилых районов города. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.