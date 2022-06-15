Власти Запорожья списали долги жителей в банках Украины В Запорожской области списали долги жителей по кредитам в банках Украины

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подписании документа, которым списываются долги жителей региона по кредитам в банках Украины. Также «прощены» задолженности в микрофинансовых организациях, сообщает РИА Новости.

Главой Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях, — цитирует агентство пресс-службу ВГА.

Кроме того, глава региона запретил взыскивать с запорожцев пени, проценты по кредитам и штрафы, которые выставлены с 24 февраля нынешнего года за пользование кредитными средствами банков Украины.

Ранее стало известно, что киевским властям «не видать Запорожскую область как своих ушей», она никогда не вернется под контроль Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, власти Украины на протяжении восьми лет говорили про возврат Крыма, Донецка и Луганска, аналогичные заявления они будут делать и в отношении других неподконтрольных им областей.