Власти Запорожья заявили об отключении пятого энергоблока ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов сообщил об отключении пятого энергоблока на ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Из-за обстрелов украинской армии на ЗАЭС отключился один из энергоблоков, заявил представитель главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он уточнил, что удар ВСУ вызвал отключение пятого энергетического блока, а также повреждение линии резервного питания на станции. По словам Рогова, после этого сработала аварийная защита.

По предварительной и пока неподтвержденной информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился пятый энергоблок — сработала аварийная защита. Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ, — заявил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве также отметили, что ВСУ предприняли попытку сорвать визит делегации МАГАТЭ на станцию. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации.

До этого Рогов доложил, что делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС. Сообщалось, что специалисты намерены ознакомиться с работой станции на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.