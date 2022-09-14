Власти Запорожья рассказали о скоплении иностранных наемников в области Рогов: на линии столкновения в Запорожье есть военные, говорящие на английском и польском языках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области присутствуют военные, говорящие на английском и польском языках, заявил член ВГА Запорожья Владимир Рогов. В эфире передачи «Соловьев Live» он также добавил, что в области сконцентрировалось огромное скопление вражеских подразделений, включая Силы специальных операций (ССО), представителей территориальной обороны и «насильно мобилизованных» украинцев.

Могу точно сказать, что на запорожской линии боевого соприкосновения на данный момент присутствуют англоязычные люди, присутствуют люди, использующие польский язык, — заявил Рогов.

Ранее член запорожской ВГА заявил, что на подконтрольной ВС РФ части в области Украины усилили оборону. Такое решение было принято на фоне увеличения группировки ВСУ на линии фронта.

До этого Рогов сообщил, что на линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ. Также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем. По словам представителя администрации, это может свидетельствовать о скорой попытке наступления.