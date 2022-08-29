Власти Запорожья рассказали о радиационном фоне на ЗАЭС после атаки ВСУ Член главного совета ВГА Рогов: радиационный фон Запорожской АЭС после атаки ВСУ в норме

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после ракетной атаки украинских войск контролируемая, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. Радиационный фон на объекте остается нормальным, отметил он.

Все нормально, все под контролем. Радиационный фон на уровне естественного фона, — сказал Рогов.

Он добавил, что обстрел велся из гаубицы М777, на работе станции это не сказалось. По его словам, в корпус, который был поврежден, загоняется топливо и готовится к работе.

Эта зона считается условно грязной, поэтому называется спецкорпусом, — пояснил Рогов.

До этого он сообщил, что при обстреле ВСУ крыша спецкорпуса ЗАЭС, в котором хранится ядерное топливо, была пробита. В Сети также опубликованы кадры повреждений, которые получила станция.

За последнее время станция неоднократно обстреливалась со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает регулярные атаки города и прилегающей к нему территории АЭС. В частности, обстрелам подвергается Антоновский мост.

Специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.