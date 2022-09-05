Власти Запорожья пообещали жесткий ответ на угрозы местным жителям Член ВГА Запорожья Рогов: украинские политики понесут жесткие наказания за угрозы местным жителям

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Все украинские политики, которые будут угрожать жителям Запорожской области уголовным сроком за участие в референдуме, сами понесут аналогичное наказание, заявил в беседе с РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его мнению, власти Украины делают подобные заявления из злобы и бессилия. В случае предоставления возможности, Рогов пообещал им «самое жесткое наказание».

Все подобные заявления киевских горе-политиков продиктованы их бессильной злобой. Режим Зеленского и его пособники должны четко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жесткое наказание, — сообщил он.

Высказывая собственное мнение, представитель ВГА подчеркнул, что местные жители видят светлое будущее только в плотном союзе с Россией, в то время как Украина продолжает обстреливать территории Запорожья и всячески запугивать людей.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.