Власти Запорожья назвали условия возобновления работы АЭС Член ВГА Запорожья Рогов: ЗАЭС может возобновить работу после восстановления ЛЭП и отдаления линии соприкосновения

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вывеска на здании Запорожской атомной электростанции

Член главсовета военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС может возобновить работу при условии отдаления линии соприкосновения и восстановления ЛЭП, передает ТАСС. Станция полностью прекратила работу 11 сентября.

Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи, — сказал Рогов.

Он добавил, что возобновить работу станции можно в считаные часы. Однако для запуска в щадящем режиме может потребоваться несколько дней.

Единственный работавший в последнее время шестой энергоблок ЗАЭС был остановлен в ночь на 11 сентября. Рогов пояснил, что решение об этом принято из-за постоянных обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП. По его словам, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии.

В Минобороны России отметили, что за период с 1 по 11 сентября ВСУ обстреляли ЗАЭС и город Энергодар 26 раз. При этом город и близлежащие населенные пункты дважды оставались без электричества из-за попаданий по трансформаторной подстанции.