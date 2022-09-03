Власти Запорожской области сообщили о новом обстреле Энергодара В ВГА Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару

Украинские войска открыли огонь по Энергодару. Прозвучало пять взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Энергодаре пять взрывов. Около 1.45-1.50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов, — написал Рогов.

По его словам, обстрел велся из Никополя. ВСУ отправили второй за ночь пакет ракет в количестве шести штук из РСЗО, предположительно, HIMARS.

Российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В занятых регионах сформированы пророссийские администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций. Вновь назначенные местные власти объявили о намерении войти в состав России.

Ранее Рогов сообщил, что в результате обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС была повреждена Днепровская ЛЭП. Сама станция переведена на питание собственных нужд.