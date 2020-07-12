Власти Венгрии с 15 июля откроют свои границы для россиян

https://static.news.ru/photo/96c088be-c4d3-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

Россияне смогут посетить Венгрию с 15 июля. Въезжающим необходимо будет пройти медицинское обследование. Прибывшие также должны будут обязательно соблюдать 14 дней карантина.

Это правило касается как граждан Венгрии, приезжающих из России, и членов их семей, так и иностранцев, об этом сообщает Znak.com со ссылкой на посольство Венгрии в Москве.

Чтобы избежать карантина въезжающие могут предоставить два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов). Тесты должны быть отрицательными и это необходимо подтвердить документом на венгерском или английском языке. При этом иностранцам с подозрением на коронавирусную инфекцию во въезде будет отказано.

Как отмечается, страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «жёлтые» и «красные» зоны. Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран «жёлтой» зоны. Венгрия станет первой страной Евросоюза, которая откроет свои границы для России.

Как именно россияне смогут попасть в Венгрию пока не сообщается, поскольку прямого авиасообщения с этой страной пока нет.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что с 15 июля российские власти начнут переговоры о начале полётов за рубеж.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как ранее писал NEWS.ru, московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово готовы к восстановлению международных перелётов начиная с 15 июля текущего года.