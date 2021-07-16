Власти Венгрии раскритиковали меры ЕК против антигейского закона

Начало юридической процедуры по устранению нарушений из-за закона Венгрии о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которую начали в Еврокомиссии, является легализованным хулиганством. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

Это легализованное хулиганство. Позиция Европейской комиссии постыдна, — заявил Орбан в эфире венгерского радио.

Ранее Еврокомиссия заявила, что может подать в суд на польские и венгерские власти из-за нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена задействовать средства по защите принципов и основополагающих договорённостей, если Венгрия не пойдёт навстречу и не изменит этот закон. В Еврокомиссии уверены, что закон будто бы противоречит праву человека на свободу самовыражения.

В Венгрии на законодательном уровне запрещено показывать несовершеннолетним лицам материалы, пропагандирующие изменение пола или гомосексуальность. У государств теперь есть два месяца, чтобы ответить на возникшие претензии. Если государства проигнорируют эти требования, тогда им предъявят так называемое мотивированное решение, а затем могут обратиться в суд Европейского союза.