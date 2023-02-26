Власти Венгрии предложили словацкому министру сходить к врачу В канцелярии Орбана посоветовали главе МИД Словакии пойти к врачу за матерное оскорбление

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предположил, что министру иностранных дел Словакии Растиславу Качеру следует обратиться к врачу в связи с оскорблением главы венгерского правительства. Ранее представитель словацкого кабмина нецензурно высказался в адрес Виктора Орбана. Свое мнение Гуйяш высказал в ходе пресс-конференции, его приводит газета Nepszava.

Министр иностранных дел Словакии должен обратиться к врачу со своими личными проблемами, — сказал глава канцелярии, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Словакаа Растислав Качер 22 февраля, используя нецензурные выражения, раскритиковал Орбана за отказ Венгрии поставлять оружие Киеву, и назвал его «карпатским коллаборантом» Москвы. По мнению словацкого представителя, уверенность венгерского премьера в том, что «это не наша война», является морально неприемлемой.

В ответ на это председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет в ответ посоветовал словацкому министру «обратиться к психиатру». В свою очередь госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Качер является провокатором, но Будапешт не подастся на того рода провокации.

Ранее сам Виктор Орбан поставил под сомнение возможность победы Украины в конфликте с Россией, а также ее жизнеспособность как суверенного государства. По его мнению, необходимо убедить Киев как можно скорее перейти от боевых действий к переговорам.

До этого премьер Венгрии заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как приз.