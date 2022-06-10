Власти Великобритании планируют сжечь маски от COVID-19 на $5 млн

Фото: Shutterstock

Правительство Великобритании планирует сжечь миллионы масок от коронавируса и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму в размере £4 млрд ($5 млн), передает BBC. Уточняется, что британские власти хотят «использовать пожары для выработки электроэнергии» на фоне сокращения поставок российских энергоресурсов. Однако представители Комитета по государственным счетам (PAC) раскритиковали данную идею из-за ее неэкологичности и больших финансовых потерь. При этом сотрудникам PAC не понравилось, что Лондон закупил такое количество одноразовых масок, перчаток и халатов, которое потом не использовалось ввиду их непригодности.

Мы не приносим извинений за то, что закупили слишком много СИЗ, а не слишком мало, и только 3% закупленных нами СИЗ были непригодны для использования в любом контексте, — ответил представитель Министерство здравоохранения (DoH) Великобритании, заявив, утверждения комитета «вводят в заблуждение».

Ранее New York Times сообщила, что происхождение коронавирусной инфекции по-прежнему остается неизвестным. В издании отметили, что эксперты не проводили собственных исследований, а занимались изучением уже существующих. Исследователи рекомендовали продолжать работу над теорией о лабораторном происхождении COVID-19.

Впервые ВОЗ стали известны случаи пневмонии, вызванные неизвестным возбудителем, 31 декабря 2019 года. В марте 2020 года официально была объявлена пандемия. Генеральный директор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что основным условием победы над коронавирусной инфекцией станет массовая вакцинация населения всех стран.

Ранее специалисты из Уппсальского университета в Швеции открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Учёные не исключают, что он распространится и среди людей.