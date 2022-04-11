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Власти Варшавы вошли в жилой комплекс, принадлежащий России

Власти Варшавы собираются разместить украинских беженцев в здании, принадлежащем РФ
15:23, 11 апреля 2022
Власти Варшавы вошли в жилой комплекс, принадлежащий России Здание посольства РФ в Варшаве Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС
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Власти Варшавы вошли в принадлежащий РФ жилой комплекс на улице Яна III Собеского, сообщает ТАСС. Здания собираются заселить беженцами с Украины. Комплекс посетили специалисты в присутствии мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Они обследуют его техническое состояние.

Как я и обещал, мы на улице Собеского, постараемся передать [здание] нашим украинским друзьям,заявил Тшасковский.

Сообщается, что Жилой комплекс на улице Собеского построен СССР ещё в 1970-х годах для семей советских дипломатов и специалистов. В двух его зданиях насчитывается около 100 квартир. В последние годы комплекс пустовал, но его территория была под охраной. 

Украинских беженцев принимают Польша, а также Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС сможет принять до 5 млн граждан.

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