Власти Украины заявили о двукратном росте цен на свет

https://static.news.ru/photo/5a542e3a-b2ee-11eb-8847-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Жителей Украины в скором времени ожидает двукратный рост цен на свет. Это связано с решением местных властей сократить субсидии распределяющим компаниям как минимум на 40%. Об этом, ссылаясь на источник в правительстве республики, пишет издание «Обозреватель».

Отмечается, что резкий скачок тарифов на свет произойдёт к 1 июля. По словам источника, текущая стоимость киловатта электроэнергии в 1,68 гривны (примерно 4,5 рубля) с трудом покрывает даже расходы на транспортировку по сетям. В результате отмены субсидий один киловатт электроэнергии будет стоить, вероятно, более трёх гривен (приблизительно восемь рублей).

После нововведений тарифы останутся едиными по всей Украине. В правительстве звучало предложение об установлении различных региональных ценников, однако поддержки среди членов кабинета министров оно не нашло. Украинские журналисты подсчитали и выяснили, что после роста тарифов среднестатистическая местная семья будет отдавать за коммунальные услуги 3769 гривен в месяц (около 10 087 рублей).

Ранее стало известно, что на Украине произошёл резкий рост цен на ранние овощи. Этот процесс был вызван дефицитом урожая. Руководитель Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что гражданам страны в связи с ситуацией на рынке стоит забыть о дешёвом борще.

По его словам, в этом году, в отличие от прошлого, в течение апреля так и не наступила тёплая весна. Вследствие этого продукты на рынках резко выросли в цене. Эксперт привёл оценки аналитиков, исходя из которых урожайность упала от 20% до 50%.