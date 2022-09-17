Власти Украины захотели легализовать трофейное оружие В МВД Украины предложили легализовать трофейное и найденное оружие

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Новый украинский законопроект «О праве на гражданское огнестрельное оружие» может легализовать найденное или трофейное оружие, которое не находилось в собственности госудаства. Об этом рассказал порталу «Укринформ» заместитель министра внутренних дел страны Игорь Бондаренко. Проект был принят за основу в Верховной раде 23 февраля текущего года.

По словам Бондаренко, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения владельцем оружия ряда административных или уголовных правонарушений, к нему были применены санкции.В военное время это может быть временное изъятие оружия или принудительная продажа с возмещением стоимости.Чиновник подчекнул, что легализация оружия важна для самозащиты граждан.

МВД выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей. Нам это точно сейчас не нужно. Нам нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом огнестрельного оружия, — сказал Бондаренко.

Он также подчеркнул, что «никакой бесконтрольной вольницы не будет».

Ранее член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) находящейся под контролем ВС РФ части Запорожской области Владимир Рогов предложил раздать местным чиновникам оружие для самообороны. По его мнению, эта мера будет способствовать повышению безопасности должностных лиц на фоне участившихся покушений на них.