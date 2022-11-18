Власти Украины сообщили о выводе из строя почти половины энергосистемы Премьер Шмыгаль: российские ракеты вывели из строя почти половину энергосистемы Украины

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

В результате последних ракетных ударов со стороны России почти половина энергетической системы Украины вышла из строя, заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль. По его словам, в течение последнего времени только за один день российская сторона выпустила по городам Украины примерно 100 ракет. Украинский премьер рассказал об этом на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом. Трансляция встречи шла на YouTube.

Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя, — сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, сложившаяся ситуация привела к тому, что украинские власти теперь нуждаются в дополнительной помощи со стороны Евросоюза. Как сказал премьер, предоставленные средства будут направлены на покупку газа, а также энергетического оборудования.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции. Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко называл ситуацию с электроснабжением критической.

Как стало известно ранее, Евросоюз считает, что нанесенный энергетической инфраструктуре Украины ущерб приближается к критической точке. Об этом писал в Twitter еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.