Власти Украины сообщили о возвращении 22 военнопленных Ермак сообщил о возвращении 22 украинских военнопленных

На Украину из плена вернулись 22 военнослужащих ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся военных есть раненые. Бойцы в скором времени пройдут курс физической и психологической реабилитации, заявил он. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди уволенных есть раненые. <...> Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков, — подчеркнул Ермак.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса из украинского плена домой вернулись 94 российских военных. Военнослужащих доставили в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Как заявил ранее депутат Госдумы Алексей Чепа, после инцидента с выдачей Турцией Украине бойцов полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) политика обмена военнопленными с Киевом должна быть пересмотрена. По его словам, Россия впредь должна ставить более жесткие условия.