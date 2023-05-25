Власти Украины сообщили о возвращении 106 военнопленных Глава офиса Зеленского: на Украину вернулись 106 военнопленных с Бахмутского направления

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении домой 106 военнопленных украинских солдат. В своем Telegram-канале он написал, что все бойцы вернулись с Бахмутского направления. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам Ермака, среди возвращенных восемь офицеров и 98 сержантов и солдат. Он подчеркнул, что среди них есть и считавшиеся пропавшими без вести. Ермак добавил, что возвращение всех пленных домой обозначено президентом Украины как приоритетная задача. На каких условиях произошел обмен, в публикации главы офиса украинского лидера не сообщается.

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры, предположительно, этого самого обмена.

В середине апреля Ермак сообщил, что Москва вернула Киеву 130 военнослужащих в рамках пасхального обмена пленными. По его словам, вернувшиеся солдаты попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО.

15 апреля пятеро чеченских бойцов полка «Ахмат-Север», освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Их встретили родственники, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел республики Руслан Алханов и зампредседателя правительства Абузайд Висмурадов.