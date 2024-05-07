Власти Украины решили продать активы российского бизнесмена ГБР Украины сообщило о продаже активов российского бизнесмена Ивана Саввиди

Фото: Фадеичев Сергей/ ITAR-TASS

Иван Саввиди

Национализированные украинскими властями активы российского бизнесмена Ивана Саввиди будут выставлены на продажу, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. Торги планируется провести в конце мая.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества «ПентоПак», занимающегося производством упаковок для пищевых продуктов, и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 млн гривен. Онлайн-аукцион назначен на 31 мая.

Также в украинском ГБР заявили, что перед этим суд взыскал в доход государства 100% корпоративных акций ЧАО «ПентоПак» и его дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина». Фактическим владельцем как первой, так и второй фирм также называют Ивана Саввиди.

Ранее экономист Александр Разуваев оценил шансы Украины расплатиться с Западом. По его словам, для оплаты государственного долга украинские власти могут провести целевую приватизацию металлургической промышленности. Специалист отметил, что киевские власти раньше надеялись на получение средств в виде замороженных странами Запада российских активов, однако в итоге к ним пришло понимание, что этого не случится.