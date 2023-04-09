Власти Украины рассказали о небывалом запасе золота в стране Советник президента Устенко: золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд

Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

В настоящее время золотовалютные резервы Украины составляют более чем $30 млрд. Это максимальный показатель за последние 10 лет. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают $30 млрд, — сказал он.

По словам Устенко, этого запаса хватит, что покрыть импорт на Украину более чем за пять месяцев.

При этом в Национальном банке страны ранее сообщили, что международные резервы по итогам февраля 2023 года сократились на 3,5% в сравнении с показателями предыдущего месяца, составив $28,86 млрд. Отмечается, что это произошло в связи с интервенциями Нацбанка по продаже валюты с целью покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке государства.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2022 года заняла четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков. Владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам года в 17-й раз подряд стал Китай.

Также стало известно, что золотовалютные резервы Белоруссии снизились на $373,3 млн за февраль 2023 года, следует из данных Нацбанка республики. Резервные активы в начале марта 2023 года составили $7769,5 млн.