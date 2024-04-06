Власти Украины раскрыли планы по производству беспилотников Замминистра Гвоздяр: Украина в этом году готова произвести 2 млн дронов

Украина в этом году будет способна произвести более 2 млн беспилотников различного типа, заявила в интервью японскому общественному телевидению замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр. По ее словам, сейчас на Украине работают над созданием дронов нового типа, которые используют технологии искусственного интеллекта. Такие беспилотники смогут прокладывать маршруты и долетать до целей вопреки работе средств подавления.

В этом году мы готовы произвести более 2 млн беспилотников различного типа, — сказала она.

Ранее директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что украинские беспилотники, атаковавшие в начале апреля объекты в Татарстане, были оснащены оборудованием из стран НАТО. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что это были БПЛА самолетного типа. По его мнению, атаковавшие выбрали этот тип беспилотников, чтобы причинить максимальный ущерб.

В начале апреля Вооруженные силы России нанесли удар по цеху производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся украинской армией, также был нанесен удар по складу авиационных средств поражения. В Минобороны РФ отмечали, что объекты ВСУ были атакованы как авиацией, так и артиллерией.