Власти Украины раскрыли детали взрыва под Киевом Глава МВД Украины: в Киевской области взорвался склад криминалистического центра

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Взрыв, прогремевший утром 19 августа в Киеве, произошел на складе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, сообщил в Telegram министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, специалисты МВД проводили экспертизу взрывчатки, в какой-то момент она сдетонировала. Он не назвал точное количество жертв.

На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. <...> По предварительной информации, эксперты проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация, — рассказал глава МВД Украины.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты украинской полиции. По состоянию на 11:05 (12:05 мск) пожар был локализован. В тушении огня принимают участие более 20 спасателей и пять единиц техники.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. По их данным, взрыв прогремел в Софиевской Борщаговке на западной окраине столицы. Также есть сведения о других взрывах, которые фиксировались уже в момент задымления. Подобное может происходить при взрывах на военных складах, когда детонируют боеприпасы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в районе Кольцевой дороги на территории промзоны, которая находится на балансе областной администрации.

До этого также появилась информация о серии взрывов сразу в нескольких регионах Украины. Власти страны объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донбасса. Тогда же стало известно об атаке беспилотников на украинскую столицу и западные регионы республики.