Власти Украины пригрозили отбирать землю у россиян

Сделки по приобретению украинской земли гражданами России будут отслеживаться, а покупки — конфисковываться. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник подчеркнул, что Россия является «страной-агрессором», поэтому приобрести украинскую землю граждане РФ не смогут, поскольку это запрещено.

Если же они как-то попытаются обойти закон, будут оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю, — сказал Высоцкий.

В качественной дополнительной проверки предполагается отслеживать источники средств, которыми расплачивается покупатель.

В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране. Отмена начинает действовать с 1 июля 2021 года. При этом иностранные граждане купить землю в стране не смогут.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине.