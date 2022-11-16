Власти Украины переименовали город Новоград-Волынский в Звягель

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Власти Украины переименовали город Новоград-Волынский в Житомирской области в рамках политики дерусификации, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Город получил название Звягель, которое носил до 1795 года.

Рада переименовала город Новоград-Волынский в Звягель, а Новоград-Волынский, район Житомирской области, стал Звягельским районом. За соответствующие постановления #8179 и #8180 проголосовали 260 и депутатов, — написал он.

27 октября власти Киева переименовали улицу в честь героев полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ранее эта улица носила имя советского маршала Родиона Малиновского, но летом Киевсовет принял решение о переименовании. Руководитель волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный назвал это «увековечением подвига «азовцев». На приуроченном к событию мероприятии также присутствовали основатель подразделения Андрей Билецкий и другие его представители.

9 сентября одна из улиц города получила имя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Улица, расположенная в Соломенском районе в западной части украинской столицы, ранее называлась Искровская.