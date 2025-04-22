Власти Украины отказали народу в одном праве Депутат Рады Мазурашу: полезные ископаемые не принадлежат народу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полезные ископаемые не принадлежат народу Украины, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция». По его словам, он не понимает, почему население возмущается из-за будущего соглашения с США о недрах.

Слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите, пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я с Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в бог знает какой другой области? — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина и США подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров по ресурсной сделке. Официальные лица отметили, что меморандум был подписан «практически».

Позже украинский депутат Ярослав Железняк объяснил, что меморандум по недропользованию не содержит ни одной формулировки о гарантиях безопасности для Киева. Политик опубликовал полную копию документа, который состоит из одной страницы и носит декларативный характер.

В свою очередь украинский министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что меморандум подтверждает совместную работу и намерение заключить соглашение. По ее словам, стороны планируют создать инвестиционный фонд для восстановления страны, однако никаких деталей она не раскрыла.