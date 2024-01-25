Власти Украины опровергли готовность к продлению транзита российского газа

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Слухи о готовности Украины к продлению контракта на транзит российского газа не соответствуют действительности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства страны. По словам представителей украинского кабмина, Киев не намерен договариваться с Москвой о продлении соглашения, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Контракт на транспортировку [газа] истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге [Роберту Фицо], — говорится в сообщении.

В то же время на Украине подчеркнули, что Киев готов пойти на переговоры с одним из государств, состоящих в Европейском союзе. В частности, украинские компании могут подписать соглашение на использование своих газотранспортных сетей.

Как сообщалось ранее, запасы газа в европейских газохранилищах опустились ниже 74%. Предполагается, что данное явление связано с похолоданием в странах Евросоюза. Российская компания «Газпром» продолжает поставлять Евросоюзу газ транзитом через Украину. Каждые сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» проходит около 42,4 млн кубометров газа.