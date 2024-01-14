Власти Украины оценили возможность заморозки конфликта с Россией Ермак: власти Украины не согласны на заморозку конфликта

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Власти Украины не пойдут на заморозку конфликта с Россией, заявил в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, Киев надеется и верит, что Конгресс США в итоге согласует выделение средств для Украины.

Этот президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды, — сообщил Ермак.

Он также заявил о невозможности каких-либо «немедленных переговоров» между Киевом и Москвой, призывы к которым звучали в Давосе. В качестве причины Ермак указал в том числе на то, что ранее проводилось множество раундов переговоров по нормандскому и минскому форматам.

Кроме того, глава офиса президента рассказал о разногласиях среди участников форума относительно способов достижения мира. При этом Ермак отметил, что все страны «уважают суверенитет и независимость Украины».

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что конфликт на Украине закончится не ранее мая 2025 года. Таким образом он прокомментировал начало Всемирного экономического форума в Давосе. Предприниматель отметил, что на мероприятии не состоится конструктивного разговора о ситуации, так как российская делегация не приглашена.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Швейцарии заявляли о необходимости включить Россию в процесс мирного урегулирования на Украине. По словам главы ведомства Иньяцио Кассиса, в противном случае странам не удастся прийти к какому-либо решению.