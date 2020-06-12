Власти Украины не намерены ужесточать карантин

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что власти не намерены пока ужесточать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры.
Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин, — отметил заместитель министра здравоохранения Украины на брифинге.
По его словам, контролирующие органы усилят контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм. А украинские предприятия изменят график работы. Это позволит разгрузить общественный транспорт,
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на Украине выявили 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Этот показатель является рекордным в плане суточного прироста в стране с начала пандемии, сообщили 13 июня в Совете национальной безопасности и обороны государства.
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