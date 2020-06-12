Власти Украины не намерены ужесточать карантин

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ход акции протеста против расизма и полицейского насилия, проходящей 13 июня в Париже, вмешались ультраправые активисты. Они закрепили на крыше одного из домов возле площади Республики баннер с надписью «Справедливость для жертв анти-белого расизма. Жизни белых имеют значение».

Акция началась в 14:30 по местному времени. В ходе протеста тысячи человек выкрикивали антирасистские лозунги и даже спустя час после старта заявленного как шествие митинга оставались на площади. В это...