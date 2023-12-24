Власти Украины назвали страны, отказавшие им в гарантиях безопасности Киев: к декларации о гарантиях безопасности не присоединились шесть стран

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Шесть стран Европы не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщил в интервью изданию «Страна» заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига. По его словам, речь идет об Австрии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии и Мальте.

Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации, — отметил Сибига.

В июле страны G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе приняли декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. В дальнейшем к документу стали присоединяться другие страны. Декларация предусматривает направление Киеву значительной военной помощи.

В свою очередь власти Украины надеются заключить первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности с европейскими странами уже до конца текущего года. Киев вел переговоры на эту тему с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией, Швецией, Японией, а также Евросоюзом.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Еврокомиссия разработала продвинутые гарантии безопасности для Украины, которые предполагают расширение финансирования для поставок оружия. По его словам, соответствующие наработки уже были переданы странам Евросоюза. Инициатива была выдвинута в связи с усилением атак России.

Также стало известно, что Украина и Великобритания собираются подписать пакт о безопасности «Меморандум понимания» для борьбы с Россией. Целью соглашения является взятие под украинский контроль Черного моря, передал The Telegraph. Согласно официальным данным, Лондон в течение 10 лет обязуется оказывать Киеву финансовую поддержку, а также проведет для него военно-морскую экспертизу.