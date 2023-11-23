Власти Украины назвали реальностью вступление в Евросоюз Вице-премьер Стефанишина: вступление Украины в ЕС — реальность, в НАТО — еще нет

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Киева в Евросоюз уже является реальностью, а вот о вступлении в НАТО этого сказать еще нельзя, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Украинская правда». При этом она подчеркнула, что в Североатлантическом альянсе уже думают над тем, какой вклад Киев может внести в коллективную безопасность Блока.

Вступление Украины в Европейский союз — это уже реальность, это уже принятое решение. <...> В части НАТО это еще не реальность. <...> Это решение принято стратегически, что Украина будет членом НАТО <...>, но когда [Украина войдет в НАТО], я не могу сказать, — сказала вице-премьер.

Она также сообщила, ссылаясь на заверения американских партнеров, что «решение о членстве Украины в НАТО будет принято за ночь». К этому времени Киев уже будет готов к вступлению, добавила Стефанишина.

По мнению вице-премьера, Украине будет достаточно двух лет, чтобы подготовиться к интеграции в ЕС. Так она ответила на реплику журналистки о том, что традиционно переговоры о приеме стран в сообщество длятся семь-восемь лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выполнил все рекомендации для вступления в Евросоюз. По его словам, он не ждет никаких подарков, но просит учесть то, что страна находится в стадии конфликта.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, по ее словам, был затронут вопрос предоставления финансовой помощи для восстановления Украины.