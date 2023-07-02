Власти Украины назвали причины низких темпов контрнаступления В офисе Зеленского объяснили низкие темпы контрнаступления преимуществом России в воздухе

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что низкие темпы контрнаступления вооруженных сил страны связаны с преимуществом, которое Россия имеет в воздухе. По мнению чиновника, ситуацию могли бы исправить поставки Западом истребителей F-16 и дальнобойного оружия. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Ранее командующий ВСУ Валерий Залужный сравнил наступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами». По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.

Множество мин и преимущество врага в воздухе <...>. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина, — подчеркнул Ермак.

В свою очередь издание Foreign Policy сообщило, что ВСУ все чаще сталкиваются с поломками западной артиллерии. Все больше орудий выходит из строя из-за износа, а боеприпасы к ним заканчиваются. На этом фоне группа конгрессменов США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом организовать поставки на Украину кассетных боеприпасов, которые помогут преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой снарядов.