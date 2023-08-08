Власти Украины назвали число погибших при обстреле Покровска Глава МВД Украины: семеро человек погибли при обстреле Покровска, еще 67 человек ранены

Фото: ГСЧС Украины

В результате обстрела города Покровска Донецкой области погибли семеро человек, сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, еще 67 человек получили различный ранения. Среди пострадавших — двое детей, уточнил он. Спасатели занимаются разбором завалов на месте удара.

Трагедия в Покровске. <...> Погибли семь человек. 67 ранены, из них — 29 работников полиции, семь спасателей и двое детей. Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов, — написал Клименко.

Он также сообщил о гибели замначальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрея Омельченко.

Информацию о жертвах также подтвердил в Telegram и глава Донецкой облгосадминистрации со стороны Киева Павел Кириленко. По его словам, под удар попали многоквартирные и частные жилые дома, административные здания, кафе и гостиница. Он уточнил, что среди погибших — пять мирных жителей, один спасатель и один военный.

6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося, призвав местных жителей оставаться в укрытии.

Кроме того, в ночь на 6 августа воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В нескольких регионах страны раздались взрывы. Спустя некоторое время в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях произошла повторная серия взрывов.