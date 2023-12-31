Власти Украины могут оставить миллионы граждан без соцвыплат Верещук: с февраля 2 млн переселенцев на Украине могут остаться без выплат

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Ирина Верещук

Около двух миллионов граждан Украины, являющихся внутренними переселенцами, могут остаться без социальных выплат, сообщила в Telegram-канале вице-премьер страны Ирина Верещук. По ее словам, это произойдет, если в действующее до 1 февраля 2024 года постановление не внесут необходимые изменения.

На сегодняшний день действует постановление Министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещенных лиц, — уточнила Верещук.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения выделения финансирования. Причиной для встречи названа «крайне высокая неопределенность» в бюджетных вопросах страны в начале 2024 года.

В письме Шмыгаля отмечается, что для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы Киев получил достаточное, немедленное и предсказуемое финансирование с января 2024 года. По словам Шмыгаля, затруднительно обсуждать программы восстановления, когда не обеспечены жизненно важные приоритеты на предстоящий год. Он отметил, что отсутствие финансирования на социальные нужды невозможно отложить до марта.