https://static.news.ru/photo/a52e6cb0-e2a0-11e9-9633-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым и уже начали строительство контрольно-пропускных пунктов в Херсонской области.

Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», — цитирует ТАСС министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Он добавил, что на этих объектах будут построены сервисная часть и станции.

Что касается перевозчиков, то они будут определяться в конкурсном порядке. По словам Криклия, конкурсные мероприятия будут проводиться местными властями при участии возглавляемого им ведомства.

Дату возобновления перевозок министр не назвал. Однако известно, что в соответствии с поручением президента Украины Владимира Зеленского КПП на границе с Крымом должны быть обустроены до 20 декабря.

Как ранее писал News.ru, Криклий высказался против восстановления авиасообщения с Россией, заявив, что это может быть опасным для Украины. При этом он не возражает против железнодорожного сообщения, поскольку оно выгодно и для экономики страны, и для её граждан.