Власти Украины анонсировали введение ограничения поставок электроэнергии Офис Зеленского: 20 октября на Украине начнет действовать ограничение поставок электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение поставок электроэнергии вводится на всей территории Украины 20 октября, сообщил в Telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Он призвал всех украинцев экономно расходовать электроэнергию с 07:00 до 23:00 и предупредил, что в противном случае временных отключений не избежать. Он также добавил, что во всех городах страны будет ограничено использование уличного освещения.

Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии, — написал Тимошенко

Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее предупредил киевлян о проблемах с отоплением в зимний период и призвал граждан подготовить к зиме теплые вещи. Градоначальник добавил, что в зимний период также «могут быть и перебои с электричеством». Он подчеркнул, что в случае возникновения перебоев электричества будут задействованы генераторы, а если не будет отопления или газа, то имеются запасы мазута.

В украинской энергетической компании ДТЭК, владеющей многими украинскими энергокомпаниями, в октябре сообщили, что с 11 числа этого месяца в Киеве и области начнутся веерные отключения света. Свет планировалось отключать не более чем на четыре часа в сутки.