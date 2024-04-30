Власти украинского города сообщили о взрывах Глава Харьковской ОВА сообщил о взрывах

Фото: МЧС Украины

Глава харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. Он призвал население оставаться в укрытиях. На каких именно объектах раздаются взрывы, глава ОВА не уточнял. О воздушной тревоге не сообщается. Минобороны РФ это не комментировало.

Наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях! — написал Синегубов.

До этого координатор николаевского подполья Сергея Лебедева сообщил об ударе ВС России по крупному ж/д узлу в Харьковской области. Он утверждает, что в поселке городского типа Боровая распределялась техника, боеприпасы и личный состав ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Вечером 28 апреля звуки раздались также в Киеве. Местные власти информацию не комментировали. Позднее взрывы были слышны также в Сумах на севере Украины. Местные паблики утверждают, что доносятся отголоски взрывов из приграничья.

Глава администрации города Дергачи близ Харькова Вячеслав Задоренко также сообщал о взрывах в городе. Он попросил жителей сохранять спокойствие и спуститься в укрытия. Известно, что с февраля 2022 года из Харькова уехало около 40% населения.