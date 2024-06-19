Власти украинского города сообщили о прилете Мэр Терехов: на окраине Харькова зафиксирован прилет

Фото: МЧС Украины

На окраине Харькова был зафиксирован прилет, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, предположительно, удар был нанесен корректируемой авиационной бомбой. Министерство обороны России никак не комментировало данную информацию.

Прилет на окраине города. Вероятно, КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется, — сказано в сообщении.

Позже градоначальник уточнил, что было зафиксировано два попадания КАБ. Предварительно, в результате прилета никто не пострадал, отметил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении не имеет особого смысла. По его словам, инициатива на всех участках в зоне проведения СВО по-прежнему остается за российскими войсками.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь сообщил, что ВСУ начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении. По его словам, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению. Боец также уточнил, что «Ланцеты» регулярно модернизируются и поступают в войска в достаточном количестве. Линь отметил, что уже были зафиксированы рекордные поражения «Ланцетом» украинской техники на расстоянии более 60 километров.