На Украине отказались сносить памятник Зое Космодемьянской Власти Белгорода-Днестровского отказались сносить памятник Зое Космодемьянской

Фото: FEMEN Women's Movement/CC BY-SA 2.0/wikipedia

Памятник Зое Космодемьянской на Украине

Власти Белгорода-Днестровского в Одесской области отказались сносить памятник Герою СССР Зое Космодемьянской, сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина». Монумент располагается на территории городской школы.

При этом секретарь совета Белгорода-Днестровского Александр Скалозуб заявляет, что скульптура не относится к какой-либо исторической личности. По его словам, никаких обозначений, свидетельствующих о том, что это памятник Зое Космодемьянской, нет.

Несмотря на объявленную Киевом «войну» российским и советским скульптурам, в городе также продолжает стоять другой монумент, посвященный русскому деятелю культуры. Речь идет о поэте Александре Пушкине.

Ранее издание «Страна» сообщило, что власти Каменского в Днепропетровской области Украины снесли памятник бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу. Данный бюст был установлен в центре города. Скульптура будет размещена в местном историческом музее.

Кроме того, в административном центре Полтавской области демонтировали памятники русскому поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. Фотографии снятых с постаментов скульптур опубликовал военный корреспондент Александр Коц. Куда в дальнейшем отправятся бюсты, не уточняется.