Власти Уэльса сочли статуи белых мужчин оскорбительными Telegraph: власти Уэльса посоветовали снести статуи «старых белых мужчин» из-за их оскорбительности

Фото: Günter Flegar/imageBROKER.com/Global look Press

Статуя адмирала Нельсона

Власти Уэльса разрабатывают руководство, предусматривающее снос памятников «старым белым мужчинам» в целях отражения «правильного исторического повествования», пишет The Telegraph со ссылкой на документ, завершение которого планируется в этом месяце. Британская газета приводит в пример скульптуры адмирала Горацио Нельсона и первого герцога Веллингтона Артура Уэлсли.

Исторические статуи, которые часто прославляют могущественных пожилых крепких белых мужчин, могут быть оскорбительными для более разнообразной современной публики, — пишет издание со ссылкой на документ.

Власти Уэльса убеждены, что современное поколение может воспринимать такие памятники как память об «агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи», притом что эти статуи не отображают разнообразие и производят впечатление, что ценятся только достижения влиятельных белых мужчин.

Кроме того, в документе говорится, что памятные таблички и картины также не должны «оскорблять граждан или причинять им вред».

12 января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Горуправу уведомили о решении по сносу монумента за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

С начала года из общественных пространств в стране убрали еще три символа советской эпохи, все монументы были установлены в местах захоронений погибших в ВОВ.