Власти Турции одобрили использование вакцины КНР от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e0cef292-55c4-11eb-8a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции одобрено использование вакцины против COVID-19 СoronaVac производства китайской компании SinoVac, вакцинация медицинских работников стартует 14 января, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнётся для медиков, — отметил Коджа, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что вместе с членами научного совета собирается пройти вакцинацию уже 13 января.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Тунис контактирует с Россией для получения партии вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Фаузи Мехди.