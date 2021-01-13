16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Власти Турции одобрили использование вакцины КНР от COVID-19

20:22, 13 января 2021
Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции одобрено использование вакцины против COVID-19 СoronaVac производства китайской компании SinoVac, вакцинация медицинских работников стартует 14 января, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнётся для медиков, — отметил Коджа, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что вместе с членами научного совета собирается пройти вакцинацию уже 13 января.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Тунис контактирует с Россией для получения партии вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Фаузи Мехди.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео