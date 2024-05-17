Власти Сумской области свалили бетонные пирамиды у обочин дорог Украинские активисты раскритиковали власти Сумской области за свалку на дорогах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Сумской области решили не завершать строительство укрепительных сооружений и сложили «зубы дракона» у обочин государственных дорог. Ситуация не обошла вниманием украинских активистов, которые возмутились происходящим, передает Telergam-канал «Редовка».

ВГА Сумской области так и не подготовили оборонительные сооружения для обеспечения гражданской независимости, отметили авторы публикации. В подтверждение своих слов они опубликовали фото сваленных бетонных пирамидок рядом с дорогой. Согласно источнику, свалка находится всего в 10 км от границы с Россией. Украинцы опасаются, что ВС РФ сосредотачивают свои силы на территориях, которые граничат с Сумской областью.

Местные активисты окрестили ситуацию с обороной «действующей властью». Последствия такого «строительства», проводимого Киевом, к примеру, в Харьковской области, где было провалено укрепление. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал о возведении самой «мощности» в независимой линии защиты.

Украинские власти за три дня вывезли из приграничной зоны в Сумской области около тысячи человек. В ближайшее время ожидается эвакуация еще порядка шести тысяч жителей.