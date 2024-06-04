Власти страны НАТО назвали шаг в отношении РФ, на который Альянс не пойдет Financial Times: НАТО не будет наносить ракетные удары по России из-за диверсий

Страны — члены Североатлантического альянса не планируют бить ракетами по территории России в ответ на незначительные инциденты, вроде диверсионных действий, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в беседе с изданием Financial Times. По его словам, в НАТО работают над иными методами реагирования.

Мы не собираемся запускать ракеты по России из-за довольно незначительных инцидентов, — сказал латвийский лидер.

В качестве примера якобы гибридных атак России он привел предполагаемый поджег склада в Великобритании, где хранилось вооружение для передачи Украине, а также попытки нарушить работу железнодорожных сигнальных сетей Европы. При этом вопрос о противодействии таким мерам поднялся на первое место в повестке дня западных союзников Украины, сказано в материале.

Ранее Эдгар Ринкевич заявил, что потенциальное закрытие Балтийского моря для российских судов было бы равносильно объявлению войны Москве. Таким образом глава государства высказался об инцидентах с подводными кабелями в акватории. Ринкевич озвучил несколько возможных ответных мер, включая закрытие моря для России и усиление морского патрулирования со стороны НАТО. Президент уверен, что страны Запада должны «быть в состоянии обсудить все виды [ответных] инструментов». Однако не все они могут быть применены на практике.