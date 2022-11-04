В Киеве объявлена воздушная тревога Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Киева в Telegram-канале сообщили о воздушной тревоге в городе. Местных жителей они попросили срочно последовать в укрытия. Ранее тревога также была объявлена в Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! — говорится в сообщении.

Также утром 4 ноября воздушная тревога была объявлена в трех регионах на западе Украины. Предупреждения действовали в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях. В ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Винницкой и Житомирской областях.

Воздушная тревога в разных областях Украины периодически объявляется с 10 октября. В тот день ВС РФ стали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт, совершенный на Крымском мосту.