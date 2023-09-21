Власти сообщили о проблемах с водой и светом после взрывов в Киеве Кличко: в Киеве после взрывов фиксируют перебои с электро- и водоснабжением

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

После взрывов в Святошинском районе Киева наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. На место происшествия прибыли ремонтники.

В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают, — написал градоначальник.

Он также добавил, что взрыв произошел в Дарницком районе столицы. По словам Кличко, в связи с этим в Киеве сработала система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).

Днем 18 сентября воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупредили граждан об угрозе применения баллистического оружия.